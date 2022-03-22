В Калужской области 169 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 169 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших выросло до 100 063, сообщили во вторник, 22 марта, в федеральном оперативном штабе.

Два человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1395.

Госпитализированы за сутки 53 человека.

Выздоровели еще 615 пациентов. Всего с болезнью справился 87 206 калужан.

Вакцинированы от ковида, по последним официальным данным, 620 тысяч жителей Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 26 394 случая коронавируса. За весь период - 17 637 795. Госпитализированы за сутки – 7854. Выписаны – 74 920, за весь период – 16 346 800. За последние сутки в стране от ковида умерли 472 человека, за все время – 365 373.

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