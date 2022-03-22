Калужская область получит от правительства РФ 174 миллиона рублей на поддержку рынка труда

Правительство России выделит дополнительные средства на поддержку рынка труда. Калужская область получит более 174 миллионов рублей, сообщил во вторник, 22 марта, губернатор Владислав ШАПША.

Глава региона рассказал, на какие цели будут направлены эти средства.

По словам Шапши, будут организованы оплачиваемые общественные работы для граждан, зарегистрированных для поиска подходящей работы. Также организуют временное трудоустройство работников, находящихся под риском увольнения.

- Еще 53,7 миллионов рублей будет выделено на региональные программы по организации профессионального обучения и дополнительного профобразования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, - подчеркнул Шапша.

Ранее губернатор рассказывал, что в Калужской области приостановили работу девять иностранных компаний. Работникам этих предприятий выплачивается зарплата в размере от 66 до 80% от средней.

Он подчеркнул, что всего в Калужской области работает 300 иностранных компаний.

- Случаев полного закрытия крупных производств и увольнения сотрудников нет, - прокомментировал Владислав Шапша. - 9 предприятий приостановили производство, преимущественно это автопром.

По словам Владислава Шапши, в создание и локализацию производства иностранные компании вложили серьезные инвестиции.

- О полном закрытии речи они не ведут, - заверил губернатор Калужской области. - Намерены сохранить коллективы.

На данный момент в регионе работает комиссия по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной стабильности.

Губернатор отметил, что особое внимание уделяется системообразующим предприятиям.

- Их у нас более 100, - пояснил Шапша. - Добиваемся включения в федеральный перечень крупных производителей. Чтобы они могли пользоваться соответствующими мерами поддержки. Например, «Самсунг» выпускает т 34% всех российских телевизоров.

По его словам, региональный план стабилизации занятости суммарно сможет охватить 22 тысячи человек. Среди мер поддержки называются организация общественных и временных работ, а также содействие самозанятости, в том числе с использованием социальных контрактов.

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