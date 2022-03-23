В Калуге на правом берегу открылся новый диагностический центр ЭХЦ ПРО
ЭХЦ – это качество медицинских услуг, проверенное временем. Бренд, с которым знакомы более 65 000 жителей Калужской области и соседних регионов.
Правобережье – быстро развивающийся район города, где сосредоточены уже многие социально-значимые объекты. Открытие нового Центра комплексной диагностики – это возможность больше времени уделить своему здоровью, не тратя его на дорогу.
На сегодняшний день в Центре доступны следующие услуги:
- Магнитно –резонансная томография (МРТ) на аппарате экспертного класса, в том числе и комплексные исследования по самым привлекательным ценам.
- Спирально – компьютерная томография (СКТ). Компьютерная томография является одним из наиболее информативных методов диагностики в современном мире, при помощи которого можно исследовать внутренние органы, кровеносные сосуды, мягкие ткани, суставы, кости. Специалисты ЭХЦ ПРО проводят исследования любой сложности, подобрав максимально безопасную дозу облучения для каждого пациента.
- Рентген. Доступен без предварительной записи и очередей.
- Ультразвуковая диагностика (УЗИ). Широкий спектр исследований и заключение высококвалифицированного специалиста.
- Функциональная диагностика: холтер, СМАД, ЭКГ.
- Полный спектр анализов. В ЭХЦ ПРО доступны как самые популярные (общий анализ крови, мочи и т.п.), так и сложные биохимические, иммунологические, аллергологические и другие исследования по доступным ценам. Результат общего анализа крови и мочи возможно получить уже в тот же день.
- ПЦР – тест на COVID - 19.
- Прием профильных специалистов: терапевта, оториноларинголога, хирурга, невролога, кардиолога, гастроэнтеролога, педиатра.
Приятным бонусом к открытию Центра для жителей региона станет приветственная скидка 15% на СКТ, МРТ, рентген и все виды анализов, которая действует до конца марта.
Центр работает с 7:30 до 20:00 часов по адресу: г. Калуга, Правобережный проезд, д.13 (удобная парковка).
Запись осуществляется:
- по телефону: 8(4842)926-926
- на сайте: mrt40.ru
- WhatsApp: 8 (930) 845-12-43 (только для входящих сообщений)
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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