В Калуге на правом берегу открылся новый диагностический центр ЭХЦ ПРО

ЭХЦ – это качество медицинских услуг, проверенное временем. Бренд, с которым знакомы более 65 000 жителей Калужской области и соседних регионов.

Правобережье – быстро развивающийся район города, где сосредоточены уже многие социально-значимые объекты. Открытие нового Центра комплексной диагностики – это возможность больше времени уделить своему здоровью, не тратя его на дорогу.

На сегодняшний день в Центре доступны следующие услуги:

Магнитно –резонансная томография (МРТ) на аппарате экспертного класса, в том числе и комплексные исследования по самым привлекательным ценам.

на аппарате экспертного класса, в том числе и комплексные исследования по самым привлекательным ценам. Спирально – компьютерная томография (СКТ) . Компьютерная томография является одним из наиболее информативных методов диагностики в современном мире, при помощи которого можно исследовать внутренние органы, кровеносные сосуды, мягкие ткани, суставы, кости. Специалисты ЭХЦ ПРО проводят исследования любой сложности, подобрав максимально безопасную дозу облучения для каждого пациента.

. Компьютерная томография является одним из наиболее информативных методов диагностики в современном мире, при помощи которого можно исследовать внутренние органы, кровеносные сосуды, мягкие ткани, суставы, кости. Специалисты ЭХЦ ПРО проводят исследования любой сложности, подобрав максимально безопасную дозу облучения для каждого пациента. Рентген. Доступен без предварительной записи и очередей.

Доступен без предварительной записи и очередей. Ультразвуковая диагностика (УЗИ) . Широкий спектр исследований и заключение высококвалифицированного специалиста.

. Широкий спектр исследований и заключение высококвалифицированного специалиста. Функциональная диагностика : холтер, СМАД, ЭКГ.

: холтер, СМАД, ЭКГ. Полный спектр анализов . В ЭХЦ ПРО доступны как самые популярные (общий анализ крови, мочи и т.п.), так и сложные биохимические, иммунологические, аллергологические и другие исследования по доступным ценам. Результат общего анализа крови и мочи возможно получить уже в тот же день.

. В ЭХЦ ПРО доступны как самые популярные (общий анализ крови, мочи и т.п.), так и сложные биохимические, иммунологические, аллергологические и другие исследования по доступным ценам. Результат общего анализа крови и мочи возможно получить уже в тот же день. ПЦР – тест на COVID - 19 .

. Прием профильных специалистов: терапевта, оториноларинголога, хирурга, невролога, кардиолога, гастроэнтеролога, педиатра.

Приятным бонусом к открытию Центра для жителей региона станет приветственная скидка 15% на СКТ, МРТ, рентген и все виды анализов, которая действует до конца марта.

Центр работает с 7:30 до 20:00 часов по адресу: г. Калуга, Правобережный проезд, д.13 (удобная парковка).

Запись осуществляется:

по телефону: 8(4842)926-926

на сайте: mrt40.ru

WhatsApp: 8 (930) 845-12-43 (только для входящих сообщений)



Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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