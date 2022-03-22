В Калуге нашли доноров для пациента с самой редкой группой крови

На прошлой неделе в социальных сетях разместили объявление о поисках доноров крови для пациента из Калуги. Мужчине нужна была самая редкая группа – четвертая отрицательная.

На призыв помочь откликнулись несколько жителей Калуги, рассказали нам во вторник, 22 марта, родственники пациента.

При этом никто из доноров не стал брать у семьи мужчины деньги, хотя они и предлагали вознаграждение.

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