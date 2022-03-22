Авиакомпании «РусЛайн» и «Уральские авиалинии» отменили рейсы из аэропорта «Калуга»
Авиакомпании «РусЛайн» и «Уральские авиалинии» временно отменили все рейсы из Калуги. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта в Грабцево.
Причиной называется то, что перевозчики оптимизируют свою маршрутную сеть в связи со сложившейся геополитической ситуацией.
При этом в аэропорту «Калуга» заявили, что с авиакомпаниями ведутся переговоры по поводу нового расписания.
Ранее сообщалось, что западные компании ввели санкции в отношении российской сферы авиаперевозок. Флот «РусЛайна» состоит из 13 канадских самолетов Bombardier CRJ, флот «Уральских авиалиний» - это 54 французских Airbus.
На данный момент из Калуги рейсы выполняются в четыре города - Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Ереван.
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