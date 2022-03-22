22 марта в Калуге родился живописец и скульптор Николай Прозоровский

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 22 марта.

1797 – 22 марта на Оке лед взломало. (Из записок купца Губкина)

1806 – 22.03(3.04) в Москве столбовых дворян Белевского уезда Тульской губернии Киреевских родился сын Иван, ставший известным русским религиозным философом, литературным критиком, публицистом и славянофилом. В 1856 году Иван Васильевич Киреевский умер от холеры и был похоронен в Оптиной пустыни.

1910 – в Калуге, в семье железнодорожного служащего, родился Николай Георгиевич Прозоровский (22.03.1910-22.11.1970), живописец, скульптор, член Союза художников РСФСР, автор памятника Людиновским комсомольцам-подпольщикам.

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