В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 10,1%

В Калужской области за неделю, с 14 по 20 марта, заболели ОРВИ 6382 человека. Это на 10,1% больше, чем за предыдущий семидневный период, сообщили в понедельник, 21 марта, в региональном управлении Роспотребнадзора.

При этом показатель заболеваемости ниже эпидпорога у взрослых на 28%, у школьников – на 59%.

В Калуге заболеваемость выросла на 8,6%. Как пояснили в Роспотребнадзоре, ОРВИ чаще стали выявляться у детей разных возрастов.

В больницы попали 23 пациента.

Школы области не переводились на дистанционное обучение.

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