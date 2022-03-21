В Калужской области 1295 человек оказались под угрозой увольнения

В Калужской области 1295 человек рискуют остаться без работы. Такие данные в понедельник, 21 марта, опубликовало правительство региона. 90% из них – сотрудники предприятий в Калуге.

Предупреждены о возможном увольнении по сокращению 128 человек на 28 предприятиях.

По состоянию на 9 марта четыре предприятия перевели 317 сотрудников на неполную занятость. 846 работников находятся в простое, четыре человека – в отпуске без сохранения зарплаты.

Официально зарегистрированы безработными в Калужской области 2295 человек. В базе вакансий – 12 869 рабочих мест.

Самые востребованные профессии в Калуге: врачи, инженеры, учителя, полицейские, водители, швеи, медсестры, слесари, овощеводы, повара, трактористы и электромонтеры.

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