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Шапша поручил оперативно принять меры для выполнения показателей по реализации нацпроектов

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 21.03.2022 14:23 0 428
Шапша поручил оперативно принять меры для выполнения показателей по реализации нацпроектов

Как мы уже рассказывали, в понедельник, 21 марта, губернатор Калужской области Владислав ШАПША в режиме видеоконференцсвязи провел заседание областного правительства. Одна из важных тем, которую обсудили участники, - реализация в 2022 году национальных проектов. С докладами выступили заместитель губернатора Дмитрий Разумовский и министр конкурентной политики Николай Владимиров.

Всего на территории Калужской области запланировано осуществление мероприятий 46 региональных проектов в рамках нацпроектов. На эти цели выделено около 20 миллиардов рублей. 

На данный момент общая сумма контрактных обязательств составляет 6,3 миллиарда рублей. Это 60% от запланированной суммы, подлежащей контрактации. 

Лидерами по заключению контрактов являются министерство спорта и министерство цифрового развития. 

Среди отстающих названы министерство образования и науки, министерство здравоохранения, министерство экономического развития и промышленности, министерство природных ресурсов и экологии, министерства труда и социальной защиты, служба по организационному обеспечению деятельности мировых судей. 

Как пояснили на заседании правительства, основными причинами низкого темпа заключения контрактов стали существенные изменения закупочных цен и отсутствие поставщиков.

В текущей ситуации губернатор Владислав Шапша поручил использовать гибкие механизмы, предложенные правительством России, в том числе производить закупки у единственного поставщика. По его словам, главным результатом данных действий должно стать выполнение поставленных задач. 

- Вопросов много, и нужно сконцентрировать все свои усилия, чтобы оперативно исправить ситуацию, – заявил губернатор.

О принятых мерах Шапша поручил через два дня сделать доклад своему заместителю Константину Горобцову.

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Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 21.03.2022 14:23 0 428
Тэги: область
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