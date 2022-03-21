В Калужской области 150 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 150 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших выросло до 99 894, сообщили в понедельник, 21 марта, в федеральном оперативном штабе.

Два человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1393.

Госпитализированы за сутки 27 человек.

Выздоровели еще 610 пациентов. Всего с болезнью справился 86 591 калужанин.

Вакцинированы от ковида, по последним официальным данным, 620 тысяч жителей Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 28 709 случаев коронавируса. За весь период - 17 611 401. Госпитализированы за сутки – 2187. Выписаны – 61 938, за весь период – 16 271 880. За последние сутки в стране от ковида умерли 409 человек, за все время – 364 901.

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