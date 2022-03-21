В Калужской области за 20 дней скупили двухмесячную норму сахара

За 20 последних дней в Калужской области магазины продали 1200 тонн сахара. Обычно такое количество реализуется за два месяца, сообщили в понедельник, 21 марта, на заседании правительства региона.

Министр конкурентной политики региона Николай ВЛАДИМИРОВ рассказал, что уже наблюдается снижение ажиотажного спроса на сахар. Но в некоторых магазинах еще можно наблюдать пустые полки, так как товар быстро раскупается.

Запасов сахара на оптовых складах в Калуге и Обнинске хватит на 2-3 дня, в Людиново – на 7, в распределительном центре Ворсино – на 8 дней.

По словам Владимирова, сетевые магазины начали продавать сахар упаковками по 10 килограммов. Цена составляет 725-740 рублей. Килограмм сахара продают по цене от 55 до 100 рублей. Некоторые сети повышают цены для тех, кто берет больше трех или пяти упаковок.

- Остальные продовольственные и непродовольственные товары присутствуют на полках в обычном ассортименте, - заверил Николай Владимиров.

По данным налоговой службы, увеличились продажи круп, макарон, подсолнечного масла – в 1,3-1,7 раза. На складах созданы запасы примерно на две недели.

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША поручил ежедневно проводить мониторинг цен и наличие товаров в магазинах.

Также он попросил помочь региональным поставщикам в поисках продуктов с целью сохранения их неснижаемого запаса в регионе. При этом губернатор особо отметил роль Потребительской кооперации.

- Это хороший опыт и возможность довезти необходимые товары до отдаленных районов - тех, где больше уязвимы торговые сети, так как там немного другая потребительская база, - рассказал Владислав Шапша.

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