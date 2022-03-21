В правительстве Калужской области обсудили развитие казачества

В понедельник, 21 марта, под председательством губернатора Калужской области Владислава ШАПШИ состоялось очередное заседание регионального правительства. В рамках этого мероприятия атаман Калужского отдельского казачьего общества войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» (ОКО ВКО «ЦКВ») Борис КОМИСАРЕНКО доложил о результатах реализации в 2021 году Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы на территории области.

По его словам, в охране общественного порядка задействовано 82 члена казачьих обществ. Обеспечено проведение свыше 1200 дежурств. 45 казаков обучены, аттестованы по специальностям «пожарный» и «спасатель» и несут службу в составе добровольных пожарных дружин и спасательных подразделений.

На безвозмездной основе казаки привлекаются к лесовосстановительным и природоохранным работам, а также обеспечивают экологическую безопасность. Казачья дружина оказывает содействие в поддержании режима особо охраняемых природных территорий в национальном парке «Угра».

Казачьим обществам оказывается финансовая поддержка. В рамках реализации областной госпрограммы «Поддержка развития российского казачества на территории Калужской области» ежегодно из бюджета региона выделяется субсидия в размере 500 тысяч рублей. При поддержке регионального министерства внутренней политики и массовых коммуникаций издано учебное пособие «История развития и вклад казачества в защиту Отечества на калужской земле. Военные и бытовые традиции казачества».

Для достижения целевых показателей реализации Стратегии, по словам Бориса Комиссаренко, необходимо ещё развивать общественно-государственное партнёрство. Следует создать региональный правовой механизм, который позволит сформировать в структуре Калужского ОКО ВКО «ЦКВ» подразделения, несущие государственную и иную службу по охране социальных, инженерных, особо важных и опасных объектов на основе договоров с органами власти и местного самоуправления.

Владислав Шапша поручил министру внутренней политики и массовых коммуникаций Олегу Калугину рассмотреть данное предложение и выработать необходимые решения.

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