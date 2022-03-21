Губернатор Калужской области поручил держать на контроле ситуацию с наличием лекарств в аптеках

Вопрос наличия лекарств в аптеках Калужской области обсуждался утром в понедельник, 21 марта, на заседании правительства региона.

Министр здравоохранения области Константин Пахоменко рассказал о том, какие меры предпринимаются в регионе для предотвращения дефицита лекарств.

По словам Пахоменко, государственным предприятием «Калугафармация» ведется поиск и закупка необходимых препаратов. В частности, в регион доставлено 1440 упаковок «Левотираксина». Ранее жители области жаловались на отсутствие этого препарата в аптеках. Как пояснил Пахоменко, причиной дефицита был ажиотажный спрос.

Министр здравоохранения также рассказал, что на складе ГП «Калугафармация» сформирован трехмесячный запас основных препаратов и шестимесячный запас жизненно необходимых препаратов, в том числе инсулинов, для льготного лекарственного обеспечения.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил держать ситуацию на контроле.

- Надо оперативно принимать решения, - попросил глава региона. - У нас есть действенный инструмент – государственное предприятие «Калугафармация», которое способно такие задачи решать. Продолжайте эту работу, чтобы таких проблем у нас не возникало.

Напомним, на прошлой неделе Константин Пахоменко сообщал, что в аптеках резко вырос спрос на некоторые лекарства.

- Крупнейшие дистрибьютеры страны заверили, что производится и доставляется в аптечные и медицинские организации в гораздо больших количествах по сравнению с прошлым годом, а его отсутствие на аптечных полках связано с ажиотажным спросом, выросшим за последний месяц в 5-10 раз, - сообщал министр.

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