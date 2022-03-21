В Калужской области за два дня задержали 33 человек, находившихся в розыске

В течение двух дней, 16-17 марта, в Калужской области полицейские проводили оперативно-профилактическое мероприятие «Розыск».

В этот период задержаны 33 человека, находившихся в розыске. Из них 9 человек подозревают в кражах, двоих – в разбое, собщили в понедельник, 21 марта, в управлении МВД по Калужской области.

Также установлены личности двух неопознанных трупов.

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