В Калужской области 172 человека заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 172 новых случая коронавируса. Общее количество заболевших выросло до 99 744, сообщили в воскресенье, 20 марта, в федеральном оперативном штабе.

Один человек скончался. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1391.

Госпитализированы за сутки 25 человек.

Выздоровели еще 502 пациента. Всего с болезнью справился 85 981 калужанин.

Вакцинированы от ковида, по последним официальным данным, 620 тысяч жителей Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 31 035 случаев коронавируса. За весь период - 17 582 692. Госпитализирован за сутки – 2551. Выписаны – 74 675, за весь период – 16 209 942. За последние сутки в стране от ковида умерли 434 человека, за все время – 364 492.

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