В Калуге за неделю родились 78 детей

За неделю, с 14 по 19 марта, в Калуге родились 78 детей. Об этом 20 марта сообщили в городском управлении ЗАГС.

Среди новорожденных было 42 девочки и 36 мальчиков. У двух калужанок родились двойни.

Среди редких имен в загсе отметили следующие: Мила, Лиора, Ника и Маргарита.

Также за неделю в Калуге сыграли 29 свадеб.

С начала 2022 года в Калуге родились 859 детей, заключены 400 браков.

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