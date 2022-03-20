В Калуге за неделю родились 78 детей
За неделю, с 14 по 19 марта, в Калуге родились 78 детей. Об этом 20 марта сообщили в городском управлении ЗАГС.
Среди новорожденных было 42 девочки и 36 мальчиков. У двух калужанок родились двойни.
Среди редких имен в загсе отметили следующие: Мила, Лиора, Ника и Маргарита.
Также за неделю в Калуге сыграли 29 свадеб.
С начала 2022 года в Калуге родились 859 детей, заключены 400 браков.
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