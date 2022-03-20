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Владислав Шапша: «Калужская область является одним из лидеров в стране по доле наукоемкой продукции в валовом продукте»

Дмитрий Ивьев , Фото: правительство Калужской области.
Опубликовано: 20.03.2022 07:31 0 142
Владислав Шапша: «Калужская область является одним из лидеров в стране по доле наукоемкой продукции в валовом продукте»

В субботу, 19 марта в Обнинске, состоялось расширенное заседание регионального координационного совета при губернаторе по науке, инновационным технологиям и образованию. В нем приняли участие губернатор Калужской области Владислав ШАПША, министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, министр здравоохранения России Михаил Мурашко, председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, руководители ряда федеральных научных центров и представители научной общественности.

Как отметил Валерий Фальков, Калужская область по определению подходит под территорию особого прорывного научно-технологического развития.

Место проведения заседания – Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии, по его оценке, является уникальной организацией, центром фундаментальных и прикладных исследований по обеспечению устойчивого развития агропромышленного комплекса и участвует в производстве экологически безопасной продукции и сырья в условиях техногенного воздействия на агросферу. 

Фальков рассказал, что эти задачи крайне актуальны в настоящее время. Решать их нужно опираясь на собственные силы, объединив работу различных коллективов, специалистов из разных предметных областей.  

- Калужская область является одним из лидеров в стране по доле наукоемкой продукции в валовом продукте, - напомнил Владислав Шапша. - Во многом развитие нашей научной базы происходит при поддержке Правительства РФ. Так строительство кампуса МГТУ им. Баумана в областном центре является примером мощной синергии Правительства  РФ,  Минобрнауки России и регионального правительства по созданию большой образовательной площадки. 

В ходе заседания, глава области вручил сертификат о присуждении премии конкурса имени Н.В.Тимофеева-Ресовского среди научных коллективов региона ученым ФГБНУ ВНИИРАЭ. Это – кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Надежда Лой,  кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Александр Павлов, аспирант Алексей Снегирев, научные сотрудники Оксана Тхорик, Тарас Чиж и Валентин Шишко. Награда присуждена за внедрение радиационных технологий в экологизацию производства зерна и борьбу с насекомыми-вредителями при хранении.

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Дмитрий Ивьев , Фото: правительство Калужской области.
Опубликовано: 20.03.2022 07:31 0 142
Тэги: общество область
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