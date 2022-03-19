В Калужской области 187 человек заболели коронавирусом за сутки
В Калужской области за последние сутки выявлено 187 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших выросло до 99 572, сообщили в субботу, 19 марта, в федеральном оперативном штабе.
Два человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1390.
Госпитализированы за сутки 37 человек.
Выздоровели еще 511 пациентов. Всего с болезнью справились 85 479 калужан.
По всей России выявлены за сутки 32 958 случаев коронавируса. За весь период - 17 551 657. Госпитализированы за сутки – 4564. Выписаны – 95 558, за весь период – 16 135 267. За последние сутки в стране от ковида умерли 495 человек, за все время – 364 058.
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