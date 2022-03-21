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21 марта в здании бывшего Дворянского Собрания организовали Дворец пионеров

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 21.03.2022 07:50 0 500
21 марта в здании бывшего Дворянского Собрания организовали Дворец пионеров

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 20 марта.

1777 - Указом Екатерины II от 10 (21) марта 1777 года были утверждены гербы 12-ти городов Калужского наместничества: Калужский, Перемышльский, Лихвинский, Одоевский, Козельский, Мещовский, Серпейский, Мосальский, Медынский, Малоярославецкий, Боровский, Тарусский. Каждому гербу дано подробное описание.

1795 – Ока вскрылась (Из записок купца Губкина)

1809 - городе Одессе родилась Александра Осиповна Смирнова-Россет (21(9).03.1809 – 19(7).07.1882), мемуаристка, жена калужского губернатора Николая Михайловича Смирнова. Вслед за мужем приехала в Калугу 11 ноября 1845 года, была председателем женского благотворительного общества, вела литературный салон, приглашала в Калугу известных деятелей литературы и искусства. Похоронена в Москве, в Донском монастыре.

1837Николай Васильевич Жуковский был назначен калужским гражданским губернатором (21.03.1837 – 10.08.1843)

1885 - Лев Николаевич Толстой посетил город Людиново Калужской губернии и побывал на Мальцовских заводах (Людиновский чугуно-литейный завод). Пять лет спустя (11.03(27.02).1890) писатель приехал в Оптину Пустынь.

1936 – в здании бывшего Дворянского Собрания решено организовать Дворец пионеров.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 21.03.2022 07:50 0 500
Тэги: история калуги
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