20 марта утвержден генеральный план архитектурной застройки Жиздры

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 20 марта.

1779 - был утвержден генеральный план архитектурной застройки города Жиздры.

1888 – в Петербурге создан первый в России оркестр народных инструментов. В 1912 он гастролировал в Калуге. Губернские Ведомости отмечали: «В Дворянском Собрании 29 октября 1912 г. имеет быть концерт состоящего под его императорского величества покровительством Великорусского оркестра В. Андреева под его личным управлением. Билеты продаются в музыкальном магазине Павлова».

1900 – в Хмельницкой области родился Евтей Моисеевич Гребенюк (20(8).03.1900 – 20.08.1944). С 1914 года жил в деревне Фоминичи Кировского района Калужской области. Герой Советского Союза (24.03.1945). Погиб и похоронен в Литве.

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