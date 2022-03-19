19 марта основана Калужская областная детская библиотека

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 19 марта.

1792 – марта с 19 на 20 Ока вскрылась сего года…, барку у Зерцаловых с песком опрокинуло потери до 6000 ру(б). (Из записок купца Губкина)

1797 (ст. стиль) – губернатором высочайше назначен Митусов Василий Петрович, действительный статский советник, с 1791 – калужский вице-губернатор, а с 19.03.1797 по 5.04.1798 – калужский губернатор.

С 19 марта 1797 г. по 5 апреля 1798 гг. калужским вице-губернатором был Камынин Михаил Афанасьевич, а 5 апреля 1798 г. он был назначен калужским гражданским губернатором. На этом посту он прослужил до 31 декабря 1799 г. При губернаторе Камынине 15 октября 1799 года была учреждена Калужская епархия. С 1800 — в отставке. Владел землями в Лихвинском уезде: селом Васильевским, деревнями Андреевка, Зиновская, Чернышино и другими. В 1812 г. Михаил Афанасьевич снарядил в калужское народное ополчение на свои средства двух конных воинов и 19 пеших.

1942 – исполком Калужского горсовета принял решение о назначении директором разоренного оккупантами Дома-музея Циолковского (по совместительству) директора краеведческого музея А.Зиновьева с обязательством открыть Дом-музей к 1 апреля 1942 г.

1954 - основана Калужская областная детская библиотека. 19 марта 1954 года при городской библиотеке № 2 имени Н.В. Гоголя открылся филиал детской библиотеки, 16 августа того же года он был преобразован в городскую детскую библиотеку № 2. В 1966 году библиотека получила статус областной, стала центром детского чтения и библиотечной работы с детьми и подростками. Она переезжает в исторический центр Калуги, располагается в одном из корпусов архитектурного комплекса XVIII века «Гостиный двор». 1 сентября 2015 года областная детская библиотека переехала в помещение Народного дома (ул. Ленина, 74).

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