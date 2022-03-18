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18 марта родился народный учитель России Александр Иванов

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 18.03.2022 07:50 0 277
18 марта родился народный учитель России Александр Иванов

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 18 марта. 

1780 – родился Иосиф Иванович Гиппенрейтер (18.03.1780 – 26.07.1837). Дворянин, участник Отечественной войны 1812 года. Австриец по национальности, хирург по образованию поступил на военную службу в 1808 году по контракту на 6 лет, но так и остался в России. Жил и работал в Калуге. Как управляющий Калужскими военными госпиталями внес большой вклад в победу Русской армии над армией Наполеона.

В 1812 году И.И. Гиппенрейтер жил в здании напротив Дома печати, где ныне разместился областной военкомат. С 1840 по 1907 год в этом доме находилась 2-я полицейская часть, а затем управление уездного воинского начальника. С тех пор здание по традиции используется военным ведомством. Члены семьи И.И. Гиппенрейтера в те времена были прихожанами церкви Покрова на рву. Сохранилась усадьба семьи Гиппенрейтера, Иосиф Иванович владел этой усадьбой, начиная с 1834 года. Это здание на улице Луначарского 36 (бывшая Никольская улица), где ныне располагается Калужский областной центр туризма, краеведения и экскурсий. 

1824 – в селе Бобыли Калужской губернии в семье диакона родился Алексей Моисеевич Зерцалов (18(6).03.1824-6.02(25.01)1894), впоследствии Оптинский старец Анатолий, великий благодатный молитвенник, духовник, наставник многих душ. Закончил Боровское духовное училище и Калужскую духовную семинарию. Придя в Оптину Пустынь (12.08(31.07).1853), он остался там навсегда. Похоронен преподобный между Введенским и Казанским соборами. Как сказано в Житие, желания его благочестивых родителей во всей полноте сбылись на их сыне Алексее.

1917 гарнизонное собрание военнослужащих образует Совет офицерских и солдатских депутатов. В Людинове создан Совет рабочих депутатов.

1925 – родился Александр Федорович Иванов (1925-23.07.2009). Доктор педагогических наук, профессор Калужского Государственного университета имени К. Э. Циолковского, член-корреспондент Российской академии образования А.Ф.Иванов был народным учителем России. 1 сентября 2009 года в Мятлевской средней школе № 1, где он много лет был директором, была установлена мемориальная доска в память об этом человеке.

1942 – горсовет выносит решение: «Предложить директору мясокомбината начать мыловарение и обеспечить выпуск мыла для населения города»

1974 - в Калуге образован пригородный совхоз "Тепличный", позднее ОАО "Тепличный".

1989 – в Калужском Государственном педагогическом университете имени К.Э. Циолковского состоялось открытие мемориальной Комнаты Александра Леонидовича Чижевского.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 18.03.2022 07:50 0 277
Тэги: история калуги этот день в истории
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