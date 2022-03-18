Сотрудники министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области передали гуманитарный груз беженцам с Донбасса

В пятницу, 18 марта, сотрудники министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области оказали помощь беженцам из ДНР и ЛНР, прибывшим на территорию нашего региона.

- Сегодня внесли свой вклад в благое дело, - рассказал министр внутренней политики и массовых коммуникаций Олег КАЛУГИН. - Символично, что именно в этот день 8 лет назад Крым вернулся в родную гавань, став частью России.

Гуманитарный груз передан Российскому Красному кресту по адресу: Калуга, улица Ленина, 93.

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