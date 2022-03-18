В магазинах Калужской области 100 килограммов сахара раскупают за два часа

В пятницу, 18 марта, пресс-служба правительства Калужской области рассказала о текущей ситуации с поставками сахара в магазины. Напомним, в последние недели калужане жалуются, что в некоторых торговых точках его нельзя купить.

Причиной дефицита власти называют ажиотажный спрос.

- Завоз сахара в сетевые магазины идет ежедневно партиями по 50-100 килограммов, но именно из-за повышенного спроса населения в течение часа-двух его раскупают, - прокомментировали в правительстве. - Кусковой сахар есть как в сетевых, так и несетевых магазинах. Средняя цена на сахар-песок в сетевых магазинах сейчас составляет 61-62 руб./кг. В несетевых - 89 руб./кг, что связано с покупкой сахара у посредников-оптовиков, цена поставки у которых составляет 80 руб./кг. Некоторые несетевые магазины не покупают у поставщиков сахар по такой цене.

Чиновники поясняют, что срок поставки любого товара в магазин связан с пропускной возможностью логистической системы. В условиях повышенного спроса на ряд продуктов сократить время поставки нет возможности – логистическая система испытывает перегрузки. Поэтому при ажиотажном спросе покупателей появляются перебои с наличием продуктов в магазинах.

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