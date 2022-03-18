Главная Новости Общество
Цены История Калуги Клиника года Колумнисты Афиша Статьи

Депутаты Городской Думы Калуги посетили пункт временного размещения беженцев

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.03.2022 14:09 0 676
Депутаты Городской Думы Калуги посетили пункт временного размещения беженцев

18 марта Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и депутаты Городской Думы посетили пункт временного размещения беженцев из Донбасса в загородном лагере «Звёздный».

Народные избранники прибыли не с пустыми руками. Детям школьного возраста они подарили 21 портфель, каждый из которых полностью укомплектован школьными принадлежностями в зависимости от возраста ребят. Этих принадлежностей им хватит до конца учебного года. Также депутаты привезли 40 одеял и 10 электрочайников.

- Мы решили оказать помощь в первую очередь детям, приобрести необходимые для учёбы ранцы, тетради, ручки, фломастеры, – рассказал Юрий Моисеев. – Всё это мы приобрели за счёт личных средств членов фракции «Единая Россия», депутата от партии «Яблоко» и беспартийных депутатов, всего удалось собрать порядка 300 тысяч рублей. Это очень хорошая акция, дети Донбасса не должны чувствовать себя обделёнными, мы должны приложить все усилия, чтобы сделать их пребывание на Калужской земле более комфортным.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.03.2022 14:09 0 676
Тэги: городская дума
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Особенности домов в стиле Барнхаус
Ортодонтия как шаг навстречу красивой улыбке
Профильные трубы

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru