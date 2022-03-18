Депутаты Городской Думы Калуги посетили пункт временного размещения беженцев

18 марта Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и депутаты Городской Думы посетили пункт временного размещения беженцев из Донбасса в загородном лагере «Звёздный».

Народные избранники прибыли не с пустыми руками. Детям школьного возраста они подарили 21 портфель, каждый из которых полностью укомплектован школьными принадлежностями в зависимости от возраста ребят. Этих принадлежностей им хватит до конца учебного года. Также депутаты привезли 40 одеял и 10 электрочайников.

- Мы решили оказать помощь в первую очередь детям, приобрести необходимые для учёбы ранцы, тетради, ручки, фломастеры, – рассказал Юрий Моисеев. – Всё это мы приобрели за счёт личных средств членов фракции «Единая Россия», депутата от партии «Яблоко» и беспартийных депутатов, всего удалось собрать порядка 300 тысяч рублей. Это очень хорошая акция, дети Донбасса не должны чувствовать себя обделёнными, мы должны приложить все усилия, чтобы сделать их пребывание на Калужской земле более комфортным.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.