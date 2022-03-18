В Калужской области в детские сады поставляли фальсифицированные молочные продукты

В несколько детских садов Обнинска в январе и феврале нынешнего года поставляли фальсифицированные сыр и сливочное масло. В пятницу, 18 марта, о результатах проверки сообщили в прокуратуре Калужской области.

- Сведения о продуктах противоречили данным, содержащимся в ветеринарных сопроводительных документах, - пояснили в прокуратуре. - Результаты лабораторных исследований показали несоответствие качества молочной продукции действующим техническим регламентам и фальсификации их растительными жирами.

В отношении поставщика и должностного лица возбуждены административные дела.

Также в прокуратуре подчеркнули, что фальсификат сразу же изъяли из детских садов.

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