В Калужской области 141 человек заболел коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлен 141 новый случай коронавируса. Это минимальный показатель с 16 января. Общее количество заболевших выросло до 99 385, сообщили в пятницу, 18 марта, в федеральном оперативном штабе.

Один человек скончался. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1388.

Госпитализированы за сутки 23 человека.

Выздоровели еще 862 пациента. Всего с болезнью справились 84 968 калужан.

Вакцинированы от ковида, по последним официальным данным, 620 тысяч жителей Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 34 442 случая коронавируса. За весь период - 17 518 699. Госпитализированы за сутки – 5513. Выписаны – 105 064, за весь период – 16 039 709. За последние сутки в стране от ковида умерли 524 человека, за все время – 363 563.

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