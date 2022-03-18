На Театральной площади Калуги пройдет митинг в честь 8-летия возвращения Крыма

Вечером четверга, 17 марта, губернатор Калужской области опубликовал на своих страницах в соцетях сообщение о митинге в честь восьмилетия воссоединения с Крымом.

- Завтра исполнится восемь лет со дня, когда Крым вернулся в родную гавань – воссоединился с Россией, - пишет Шапша. - Тогда, в 2014 году, мы радовались этой новости вместе и приветствовали крымчан на митинге на Театральной площади. Предлагаю встретиться 18 марта на том же месте в 16:00.

В данный момент на Театральной площади уже возвели сцену для торжеств, а мы предлагаем вспомнить 2014 год, когда в Калуге после референдума в Крыму по итогам которого наши теперь уже соотечественники приняли решение вернуться в Россию, прошло подобное мероприятие: Фоторепортаж: лозунги и транспаранты митинга за Крым

Фотоотчет с сегодняшнего мероприятия мы также опубликуем на нашем сайте после его завершения.

Напомним, праздник под названием День воссоединения Крыма с Россией ежегодно празднуется 18 марта. Именно в этот день в 2014 году по итогам референдума был подписан межправительственный договор, согласно которому полуостров и город Севастополь были приняты в состав нашей страны и стали ее субъектами.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.