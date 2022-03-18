Выбираем самую стильную выпускницу Калуги-2022

В следующее воскресенье, 27 марта, в Калуге состоится финал конкурса «Стильная выпускница-2022». Он проводится при поддержке Министерства культуры Калужской области и Союза «Торгово-промышленная палата Калужской области».

Наш медиахолдинг выступает информационным партнером этого конкурса, и сегодня мы открываем народное голосование на приз зрительских симпатий читателей сайта kp40.ru.

Условия просты. Голосуйте за одну из 18 претенденток и та из них, которая по итогам двух голосований суммарно наберет наибольшее количество голосов, станет обладательницей титула «Самая стильная выпускница Калуги» по версии читателей медиахолдинга «Агентство «Комсомольская правда – Калуга».

Голосование продлится до 25 марта. Сделай свой выбор! Проголосуй за выпускницу, которую считаешь самой стильной!

Чествование финалисток и подведение итогов всего конкурса состоится 27 марта в 16:00 на сцене ИКЦ. Если вы желаете поприсутствовать на церемонии лично, билеты можно приобрести на сайте КАССА40.РФ.

Самая стильная выпускница Калуги-2022 Голосование заканчивается 25/03/2022 ДАРЬЯ ПАВЛИЕНКО, МБОУ СОШ №51 15 Выпускница должна быть не только стильной,но еще умной и талантливой.Я должна стать победительницей конкурса не только потому что я красивая,но и потому что имею достижения в области вокала и своей учебы.На протяжении 11 лет я стабильно заканчиваю каждый учебный год на "хорошо".Учителя не раз замечали мой особый подход к урокам и интересные пути решения разных задач.В классе я активистка : постоянно что-то придумываю,предлагаю и делаю.Мои успехи в учебе я подтверждаю сдачей на "отлично" устного экзамена в 9 классе, а так же сдачу на максимальное кол-во баллов на итоговом сочинении в 11 классе.Я разносторонняя личность и живу творчеством : занимаюсь маникюром, квиллингом,вышиваю броши ручной работы и так далее.Но главное мое хобби и достижение -это вокал.На протяжениии 9 лет я посещаю студию ДПК "Айсберг" в которой я занимаюсь эстрадным вокалом.Многократный Лауреат 1,2 и 3 степени на международных,всероссийских и городских конкурсах.За свои достижения трижды была вознаграждена поездкой в лучший лагерь страны "Артек",где так же получила памятную медаль за успехи в творчестве.Так же я полуфиналист конкурса "Большая перемена 2022" среди 8-11 классов,чем я очень горжусь.На полуфинале проходил кастинг в мюзикл Евгения Орлова с участием Вани Дмитриенко,за что была вознаграждена. АНАСТАСИЯ ПРОНИНА, МБОУ СОШ № 13 7 Почему именно я? Скажу честно, ответить на этот вопрос сложно... Ведь утверждать, что именно ты, тот человек, который достоин победы, чересчур самонадеянно и глупо, но я достойна быть победителем! Пусть это покажется самоуверенным высказыванием, но если не верить в свои силы и исполнения желаний — стоило бы вообще начинать все это. Я открытый, позитивный и добрый человек! Во мне присутствует умение добиваться целей через добро, понимание, мужество и все за что я берусь, я делаю искренне и от души. Я спортсменка и привыкла ставить перед собой цель- победить. Данный конкурс это стимул. Стимул побеждать, держаться и хвататься за шансы. Когда каждой из нас предоставляется шанс, я думаю его грех не использовать. Я должна победить! Я должна показать себе, что я могу, у меня получится. ЮЛИЯ КАМАЛОВА, МБОУ СОШ №31 1 Целеустремленным и творческим личностям нужно давать возможность проявить себя, показать свою индивидуальность и направить энергию в нужное русло. Я человек, который идет до конца, добивается своих целей, поэтому я хочу поучаствовать в данном конкурсе и показать себя. ЕЛИЗАВЕТА БАЖАЛ, МБОУ СОШ №46 1 Я должна стать победительницей конкурса, потому что я красивая, умею держать себя перед камерой (учусь журналистике, веду рубрику на канале Клен ТВ), неплохо учусь, много тружусь над собой. Мне интересно было поучаствовать и в таком интересном проекте. ДАРЬЯ МОЗГОВАЯ, МБОУ ГИМНАЗИЯ 24 10 Имея возможность, нужно всегда ей пользоваться, так вот, время воспользоваться возможностью получить титул «стильная выпускница 2022». СОФЬЯ ВОРОНЦОВА, МБОУ ЛИЦЕЙ №9 3 Я обожаю индустрию красоты и все, что с ней связано. Уже с 10-го класса я работаю мастером-бровистом. Думаю, конкурс стильная выпускница точно мое! Ведь кто как не человек, который создаёт красоту, знает в этом толк?) ЕЛЕНА МАШЛАКОВА, МБОУ СОШ №13 2 «Стильная выпускница» - это яркое, зрелищное и красивое событие. Давно мечтала в нем участвовать. Я уже была победительницей двух конкурсов: регионального «Юная топ модель России» и Московского «MiniTopinterneshinal”. Они помогли мне стать увереннее, не бояться быть собой, подарили массу прекрасных эмоций. Для меня было важно получить новые знания по дизайнерскому искусству, познакомиться с творческими людьми, потому что я хочу получить профессию в этой сфере. Новый конкурс - это новые возможности, и я хочу их использовать. Очень люблю праздники, получаю от них огромное удовольствие и энергию, и готова в ответ дарить людям радость, чтобы они отстранились от будничной жизни и стали хоть чуть-чуть счастливее. Это главный стимул для меня стать победительницей. ВИКТОРИЯ РОДЬКИНА, МБОУ ЛИЦЕЙ №9 3 Потому что я человек с индивидуальным набором качеств , которые помогают мне хорошо преподнести себя . Я общительна , талантлива , самостоятельна и уверена в себе , поэтому именно я должна стать победительницей конкурса .Я очень люблю развиваться , каждый день стараюсь узнавать что-то новое , люблю изучение общества и человека , его прав , поэтому большое внимание уделяю такие учебным дисциплинам , как обществознание и право . Для меня , как илья любой девочки важна опрятность и ухоженность :это не только красивое лицо , но и чистые уложенные волосы ,аккуратные ногти на руках, именно поэтому я и начала заниматься маникюром на профессиональном уровне . Каждый день я радую прекрасных представительниц женского пола -красивым маникюром КРИСТИНА БОБРОВА, МОУ «ГРАБЦЕВСКАЯ СОШ» 3 Я считаю, победительницей должна стать именно я , потому что во мне есть множество различных качеств которые могут привести меня к победе. АНГЕЛИНА ИВАНОВА, МБОУ СОШ №46 1 Для меня Победа не всегда означает быть первой, победа — это когда ты стала лучше чем была, поэтому я хочу стать победителем АНГЕЛИНА ЧИСТЯКОВА, ОЦО 11 4 Я думаю, что я должна стать победительницей конкурса "Стильная выпускница 2022", потому что у меня есть мечта и цель стать профессиональной моделью. Мне кажется, что победа в данном конкурсе будет являться некоторым стартом и преимуществом. Я давно увлекаюсь сферой моды, интересуюсь всеми событиями в мире fashion индустрии. ИРИНА АРИСТАРХОВА, МБОУ СОШ4 1 Буйство красок в душе, не умение усидеть на месте в поисках новых приключений и идей, способность разглядеть в самых, казалось бы, простых вещах необычные образы и явления - все это про меня. Энергия - это самое стильное в любой девушке. Поэтому я постоянно нахожусь в поисках нового и интересного, но и не забываю об ярком образе. Стильная должна уметь приковывать взгляды и мотивировать других. Думаю, что я как раз из таких. ДАРЬЯ СЫТЬКОВА, МБОУ СОШ №8 4 Я очень добрый и отзывчивый человек. Являюсь депутатом Школьной Городской Думы уже 3-й год, 9 класс окончила с красным аттестатом, 11 класс окончу точно также. Мне нравится показывать свои таланты, пробовать себя в чём-то новом, развиваться. ДАРЬЯ ИВАНОВА, МБОУ ГИМНАЗИЯ № 24 8 Я считаю, что стильная выпускница 2022 должна обладать не только красотой и талантом, но и упорством, воспитанностью и надежностью. Думаю, во мне есть такие качества и я смогу стать победительницей. ТАИСИЯ ГУБИНА, МБОУ СОШ 29 19 Хочу проверить свои силы. ЕЛИЗАВЕТА ПАВЛОВА, МБОУ СОШ № 17 11 Потому что я лучше всех. СОФЬЯ ДЕМИНА, МБОУ СОШ № 45 КОШЕЛЕВ 2 В течение долгого времени я работала над проблемой самовосприятия, училась быть смелее и излучать уверенность в себе. Этот конкурс будто создан для меня, чтобы восполнить недостающие знания, дать мне понять, что этот путь я прошла успешно и доказать своему окружению, что не просто так смотрела показы виктории сикрет, слушала саблиминалы и фотографировалась каждый день для своего инстаграма, что я не просто умею хорошо учиться и все успевать. В детстве моей мечтой была модельная карьера, но опасения родителей не давали мне ее воплотить, а сейчас, думаю, знак Вселенной, пора уже попробовать. С большой радостью буду посещать все занятия, входящие в этот конкурс. Победа будет моей⭐️ ЕВГЕНИЯ АФОНИНА, МБОУ ЛИЦЕЙ №9 4 Это очень необычный и красивый конкурс!Мне будет интересно в нем поучаствовать!Я мечтаю стать его победительницей и готова сделать все для осуществления своей мечты!

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