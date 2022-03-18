В Калуге нашли живой пропавшую 61-летнюю женщину

Как мы уже рассказывали, 17 марта в Калуге пропала 61-летняя женщина, нуждающаяся в медицинской помощи.

Поздно вечером в четверг поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» сообщил, что женщину удалось найти живой.

Где именно она находилась, не уточняется.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.