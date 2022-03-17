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В Калужской области пожароопасный период начнется в апреле

Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 17.03.2022 19:35 0 42
В Калужской области пожароопасный период начнется в апреле

В четверг, 17 марта, в Калуге состоялось заседание консультативного совета глав местных администраций муниципальных районов и городских округов. Его провел губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

Одна из тем, которую обсудили участники мероприятия - подготовка к весенне-летнему пожароопасному периоду.

Начальник Главного управления МЧС по Калужской области Владислав БЛЕСНОВ рассказал, что в прошлом году на территории региона зафиксировали 506 выездов на пал травы. Общая площади таких пожаров - более 750 гектаров. В семи случаях горел лес на площади 3,99 гектара. 

Сейчас проводится профилактическая работа с жителями. Пожароопасный период начнется в апреле. До этого момента местные администрации попросили устранить нарушения требований пожарной безопасности: убрать мусор и сухую траву, провести опашку по всей протяженности границы населенных пунктов с лесом, проверить работу источников противопожарного водоснабжения, скоординировать работу добровольных пожарных дружин.

- Ситуация непростая, - прокомментировал губернатор Калужской области Владислав Шапша, подводя итоги всего заседания. - Все это понимают без лишних слов. Наша с вами задача исполнить свой долг на том месте, где мы трудимся. Основная задача – развитие и сохранение экономики и хозяйства наших муниципалитетов. Легко не будет. Вызовы очень серьезные. Поэтому спланируйте свою работу так, чтобы максимально использовать имеющиеся ресурсы. Инструменты сейчас очень гибкие. Вся полнота власти у вас есть, все решения вы можете принимать. 

Глава области поблагодарил руководителей администраций за эффективную работу в сложных условиях пандемии.

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Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 17.03.2022 19:35 0 42
Тэги: общество область
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