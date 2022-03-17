В Калужской области за 2022 год планируется отремонтировать 31 воинское захоронение

В Калуге 17 марта состоялось заседание консультативного совета глав местных администраций муниципальных районов и городских округов. Его провел губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

На мероприятии обсудили реализацию в нашем регионе федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы».

Как отмечалось, сейчас ответственность за работу по учету, содержанию и благоустройству воинских захоронений возложена на органы местного самоуправления.

Министр культуры Калужской области Павел Суслов сообщил, что в обновленном реестре воинских захоронений региона содержится информация о 627 братских и индивидуальных могилах.

Сейчас в рамках федеральной целевой программы их ремонтируют и восстанавливают.

Всего с 2019 года в Калужской области благоустроили 271 воинское захоронение, нанесли 8 339 имен погибших, установили 229 мемориальных знаков.

В 2022 году планируется отремонтировать 31 воинское захоронение, в 2023 году – 43, в 2024 году – 56.

- До конца 2024 года на каждом воинском захоронении будет обеспечена установка мемориального знака и нанесены имена всех воинов, указанных в списках захороненных, - обещают в правительстве региона.

Также на совещании рассказали, что на территории Калужской области расположены 43 крупных военных мемориала. За последние пять лет их привели в порядок. Установлены 33 мемориала «Вечный огонь». На 15 из них огонь горит всегда. Восстановительные работы на мемориальном комплексе «Зайцева гора» Барятинского района и на мемориалах в Жуковском районе пройдут в рамках соглашения с правительством Московской области.

Губернатор Владислав Шапша отметил, что эту работу необходимо продолжать.

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