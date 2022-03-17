Главная Новости Общество
История Калуги COVID-19 Клиника года Колумнисты Афиша Статьи

В Калужской области за 2022 год планируется отремонтировать 31 воинское захоронение

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 17.03.2022 15:24 0 281
В Калужской области за 2022 год планируется отремонтировать 31 воинское захоронение

В Калуге 17 марта состоялось заседание консультативного совета глав местных администраций муниципальных районов и городских округов. Его провел губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

На мероприятии обсудили реализацию в нашем регионе федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы». 

Как отмечалось, сейчас ответственность за работу по учету, содержанию и благоустройству воинских захоронений возложена на органы местного самоуправления. 

Министр культуры Калужской области Павел Суслов сообщил, что в обновленном реестре воинских захоронений региона содержится информация о 627 братских и индивидуальных могилах. 

Сейчас в рамках федеральной целевой программы их ремонтируют и восстанавливают. 

Всего с 2019 года в Калужской области благоустроили 271 воинское захоронение, нанесли 8 339 имен погибших, установили 229 мемориальных знаков. 

В 2022 году планируется отремонтировать 31 воинское захоронение, в 2023 году – 43, в 2024 году – 56. 

- До конца 2024 года на каждом воинском захоронении будет обеспечена установка мемориального знака и нанесены имена всех воинов, указанных в списках захороненных, - обещают в правительстве региона.

Также на совещании рассказали, что на территории Калужской области расположены 43 крупных военных мемориала. За последние пять лет их привели в порядок. Установлены 33 мемориала «Вечный огонь». На 15 из них огонь горит всегда. Восстановительные работы на мемориальном комплексе «Зайцева гора» Барятинского района и на мемориалах в Жуковском районе пройдут в рамках соглашения с правительством Московской области.

Губернатор Владислав Шапша отметил, что эту работу необходимо продолжать.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 17.03.2022 15:24 0 281
Тэги: область
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Профильные трубы
Где найти подработку с опытом и без специальных навыков?
2022 год сулит российскому аграрному экспорту огромные перспективы

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru