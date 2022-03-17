Калужский священник после общения с беженцами назвал спецоперацию спасением людей от смерти

В четверг, 17 марта, калужское православное духовенство впервые высказалось о спецоперации российских войск на Украине.

На официальном сайте Калужской Епархии появилась публикация руководителя Отдела по взаимодействию с государственными структурами, обществом и СМИ протодиакона Сергия КОМАРОВА.

- Восемь лет идет активная фаза варварского изъятия, разграбления православных церквей, глумления над духовенством и мирянами, издевательства над ними и прямым репрессиям, если они не «нужного» патриархата, - пишет Комаров. - Политическая власть этого не замечает или боится замечать. Получается, простой народ, их святыни защитить стало некому.

Церковь не является субъектом международного права, чтобы признавать или не признавать государства, народы, политические объединения. Но она не может не печаловаться и не заботиться о своих чадах, которые уничтожаются физически, по факту религиозной принадлежности. А сколько таких, кто вынужден был бежать из своих домов, спасая детей и стариков от бомбежек, грабежей, расстрелов?

В Калужскую область тоже приехали жители Мариуполя, Горловки, Макеевки, где до сих пор не освобождены от нацистов их родные дома. Калужская епархия ежедневно оказывает всестороннюю помощь в местах временного размещения вынужденных переселенцев.

После общения с ними многое становится на свои места, - пишет протодиакон. - Можно много рассуждать о проведении спецоперации по освобождению Донбасса, сидя перед компьютером или смартфоном, но достаточно побывать там или пообщаться с людьми, которые оттуда смогли спастись после 8-летней бойни, чтобы отличить реальность от «фейка», понять, что их спасают от неминуемой смерти. Спасают единокровные православные братья.

Одним из главных вопросов по оказанию помощи, был вопрос о возможности посещать богослужения, чтобы молится за тех, кто остался воевать на родине, - говорит в заключение Комаров. - Многие просили совершать молебны прямо там, где они живут. Люди благодарят Россию и калужан, плачут и радуются одновременно, потому что хотят мира и быстрее вернуться в свои дома.

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