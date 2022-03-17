Главная Новости Общество
История Калуги COVID-19 Клиника года Колумнисты Афиша Статьи

Калужский священник после общения с беженцами назвал спецоперацию спасением людей от смерти

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 17.03.2022 16:17 4 597
Калужский священник после общения с беженцами назвал спецоперацию спасением людей от смерти

В четверг, 17 марта, калужское православное духовенство впервые высказалось о спецоперации российских войск на Украине.

На официальном сайте Калужской Епархии появилась публикация руководителя Отдела по взаимодействию с государственными структурами, обществом и СМИ протодиакона Сергия КОМАРОВА.

- Восемь лет идет активная фаза варварского изъятия, разграбления православных церквей, глумления над духовенством и мирянами, издевательства над ними и прямым репрессиям, если они не «нужного» патриархата, - пишет Комаров. - Политическая власть этого не замечает или боится замечать. Получается, простой народ, их святыни защитить стало некому.

Церковь не является субъектом международного права, чтобы признавать или не признавать государства, народы, политические объединения. Но она не может не печаловаться и не заботиться о своих чадах, которые уничтожаются физически, по факту религиозной принадлежности. А сколько таких, кто вынужден был бежать из своих домов, спасая детей и стариков от бомбежек, грабежей, расстрелов?

В Калужскую область тоже приехали жители Мариуполя, Горловки, Макеевки, где до сих пор не освобождены от нацистов их родные дома. Калужская епархия ежедневно оказывает всестороннюю помощь в местах временного размещения вынужденных переселенцев.

После общения с ними многое становится на свои места, - пишет протодиакон. - Можно много рассуждать о проведении спецоперации по освобождению Донбасса, сидя перед компьютером или смартфоном, но достаточно побывать там или пообщаться с людьми, которые оттуда смогли спастись после 8-летней бойни, чтобы отличить реальность от «фейка», понять, что их спасают от неминуемой смерти. Спасают единокровные православные братья.

Одним из главных вопросов по оказанию помощи, был вопрос о возможности посещать богослужения, чтобы молится за тех, кто остался воевать на родине, - говорит в заключение Комаров. - Многие просили совершать молебны прямо там, где они живут. Люди благодарят Россию и калужан, плачут и радуются одновременно, потому что хотят мира и быстрее вернуться в свои дома.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 17.03.2022 16:17 4 597
Тэги: область донбас украина
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 4 шт.
загрузка комментариев
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Профильные трубы
Где найти подработку с опытом и без специальных навыков?
2022 год сулит российскому аграрному экспорту огромные перспективы

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru