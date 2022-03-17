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В Калужской области строительство социальных объектов продолжится по плану

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 17.03.2022 13:40 0 153
В Калужской области строительство социальных объектов продолжится по плану

В четверг, 17 марта, губернатор Калужской области Владислав ШАПША провел заседание консультативного совета глав местных администраций муниципальных районов и городских округов области.

Министр финансов региона Валентина Авдеева доложила об исполнении консолидированных бюджетов муниципальных образований области в прошлом году. В них поступили доходы в сумме 50,426 миллиарда рублей. Исполнение по налоговым и неналоговым доходам составило 17,816 миллиарда рублей, что составило 116% к уровню 2020 года.

Как отметила Авдеева, на 1 марта в местные бюджеты поступило доходов в сумме 6,454 миллиарда рублей, что на 21%, выше, чем за соответствующий период 2021 года.

По словам министра, в современных условиях первоочередное значение приобретает регулярный мониторинг финансового состояния муниципалитетов. Особенно оценка исполнения доходной базы бюджетов и налоговой устойчивости основных налогоплательщиков. Данные нужны для своевременного принятия решений и нивелирования возможных негативных последствий от введения ограничительных мер.  

Губернатор Владислав Шапша подчеркнул, что сейчас самое главное – это выполнение социальных обязательств перед населением, поддержка крупных системообразующих предприятий, являющихся основными работодателями, сохранение рабочих мест, а также реализация всех намеченных проектов. 

- Те проекты, которые предусмотрены в бюджете, будут реализованы, - заверил глава региона. - Напротив, мы на них обратим еще больше внимания и будем разбираться с возможностью их дофинансирования, если такая потребность возникнет в условиях роста цен. Мы это будем делать, потому что это тоже драйвер нашего экономического развития. Деньги, которые мы сегодня через госзаказ приведем в экономику, это зарплаты людей, это возможность дальше развиваться. Поэтому строительство школ, детских садов, социальных объектов, развитие инфраструктуры будет продолжаться в том же темпе, в том же объёме, который мы планировали.

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Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 17.03.2022 13:40 0 153
Тэги: область
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