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Геннадий Новосельцев: «Основной посыл губернатора Калужской области – на будущее»

Николай Егоров
Опубликовано: 17.03.2022 15:20 0 213
Геннадий Новосельцев: «Основной посыл губернатора Калужской области – на будущее»

В четверг, 16 марта, прошел ежегодный отчет губернатора Владислава Шапши об итогах работы Правительства Калужской области перед жителями региона и Законодательным собранием.

Глава региона рассказывал о достижениях в различных отраслях около 30 минут. После этого депутаты Законодательного собрания смогли получить от губернатора ответы на свои вопросы.

- Отчет губернатора был обращен даже не в прошлое. Хотя Калужской области и в этой части есть, чем гордиться, - прокомментировал отчет председатель Законодательного собрания области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ. - Мы очень хорошо закончили прошлый год - и финансово, и по реализации нацпроектов. Основной посыл губернатора Калужской области – на будущее. Подробно сказано о реализации тех задач, которые стоят перед нами на сегодняшний день – новых задач, которые никто не планировал в прошлом году. Отрадно осознавать, что в этот сложный период все фракции Законодательного собрания области сплотились, поддержали президента, армию. В таком режиме будем работать и дальше.

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Николай Егоров
Опубликовано: 17.03.2022 15:20 0 213
Тэги: законодательное собрание губернатор отчет
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