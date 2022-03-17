В Калужской области скончался ветеран Иван Макаров

15 марта в Калужской области ушел из жизни в возрасте 96 лет ветеран Великой Отечественной войны, почетный сотрудник госбезопасности Иван Иванович МАКАРОВ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Макаров родился в деревне Салтановское Перемышльского района. В 1943 году был призван в армию, на фронт попал в Орле. Служил командиром пулеметного расчета, был ранен. После лечения направлен в 79 стрелковый полк войск НКВД по охране железных дорог. С 1946 по 1988 годы служил в органах госбезопасности.

Ветеран был награжден орденом «Отечественной войны» II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орденом «Знак Почета».

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