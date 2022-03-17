В Калужской области спрос на отдельные лекарства вырос в 5-10 раз

Министр здравоохранения Калужской области Константин ПАХОМЕНКО в четверг, 17 марта, прокомментировал информацию об отсутствии в некоторых аптеках препаратов для терапии заболеваний щитовидной железы.

Как рассказал Пахоменко, эта проблема обсуждалась на рабочем совещании в Росздравнадзоре.

- Крупнейшие дистрибьютеры страны заверили, что производится и доставляется в аптечные и медицинские организации в гораздо больших количествах по сравнению с прошлым годом, а его отсутствие на аптечных полках связано с ажиотажным спросом, выросшим за последний месяц в 5-10 раз, - сообщил министр.

По его словам, сейчас ведется работа над увеличением объемов поставок препаратов.

- Спрос в ближайшее время будет полностью удовлетворен, - пообещал Пахоменко. - Контроль за ситуацией с препаратами проводится на еженедельной основе.

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