В Калужской области 169 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 169 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших выросло до 99 244, сообщили в четверг, 17 марта, в федеральном оперативном штабе.

Три человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1387.

Госпитализирован за сутки 31 человек.

Выздоровели еще 808 пациентов. Всего с болезнью справились 84 106 калужан.

Вакцинированы от ковида, по последним официальным данным, 620 тысяч жителей Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 34 819 случаев коронавируса. За весь период - 17 484 257. Госпитализированы за сутки – 5008. Выписаны – 112 614, за весь период – 15 934 645. За последние сутки в стране от ковида умер 561 человек, за все время – 363 039.

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