В Калуге строительство новой поликлиники на Правом берегу начнется в 2022 году

Строительство новой поликлиники на Правом берегу в Калуге начнется в 2022 году. Об этом в четверг, 17 марта, во время отчета перед депутатами Законодательного Собрания сообщил губернатор Владислав ШАПША.

- Ее мы должны сдать до 2024 года, - подчеркнул глава региона.

Напомним, финансироваться строительство поликлиники будет за счет федерального инфраструктурного кредита, который изначально планировалось потратить на создание канатной дороги через Оку.

От проекта канатки отказались 3 марта.

- Сегодня мы должны мобилизовать все возможные ресурсы для решения ключевых запросов людей. В нынешних условиях строительство канатной дороги в Калуге не является приоритетом, - пояснил тогда глава региона.

Онлайн-трансляцию с отчета губернатора мы ведем в нашем телеграм-канале.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!