В Калуге строительство новой поликлиники на Правом берегу начнется в 2022 году
Строительство новой поликлиники на Правом берегу в Калуге начнется в 2022 году. Об этом в четверг, 17 марта, во время отчета перед депутатами Законодательного Собрания сообщил губернатор Владислав ШАПША.
- Ее мы должны сдать до 2024 года, - подчеркнул глава региона.
Напомним, финансироваться строительство поликлиники будет за счет федерального инфраструктурного кредита, который изначально планировалось потратить на создание канатной дороги через Оку.
От проекта канатки отказались 3 марта.
- Сегодня мы должны мобилизовать все возможные ресурсы для решения ключевых запросов людей. В нынешних условиях строительство канатной дороги в Калуге не является приоритетом, - пояснил тогда глава региона.
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