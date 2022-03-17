Губернатор Калужской области выступает с отчетом перед депутатами, ведем онлайн-трансляцию

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША в четверг, 17 марта, выступает с ежегодным отчетом перед депутатами Законодательного Собрания.

- Общественные силы Калужской области поддерживают решение президента Владимира Путина, - начал свое выступление глава региона. - Нам, по сути дела, объявили экономическую войну. Но и 2021 год для нас был непростым. Но мы выдержали. Новый год начался с роста промышленности. Мы постоянно работаем для привлечение новых инвестиций. У нас еще 30 проектов есть в инвестиционном портфеле. А это 4000 рабочих мест. Это очень важно сегодня.

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