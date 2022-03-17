В Калуге доцента вуза оштрафовали на 45 000 рублей за пикет в сквере Ленина

Калужский районный суд 16 марта оштрафовал на 45 000 рублей доцента одного из вузов. Его признали виновным в совершении административного правонарушения по новой статье о дискредитации российской армии, сообщили в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

Как установил судья, мужчина устроил пикет в сквере Ленина 13 марта.

- За демонстрацию при проведении публичного мероприятия в форме пикетирования 13 марта 2022 года в сквере им. В.И. Ленина г. Калуги надписи «НЕТ ВОЙНЕ», которая была нанесена на предмет верхней одежды, - пояснили причину наказания.

Судья решил, что данные действия подпадают под статью о дискредитации армии.

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