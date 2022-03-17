В Калужской области найдена живой пропавшая 12-летняя девочка

Утром в четверг, 17 марта, в Калужской области нашли живой 12-летнюю девочку. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

Как мы уже рассказывали, школьница пропала 1 марта в Обнинске.

Волонтеры не уточняют, где именно провела две недели девочка.

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