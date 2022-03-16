Шапша прокомментировал итоги совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов

В среду, 16 марта, в режиме видеоконференцсвязи состоялось совещание о мерах социально-экономической поддержки регионов России, которое провел Владимир Путин. Свои комментарии по итогам этого мероприятия опубликовал губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

- Важные решения и инициативы главы государства, - отметил Владислав Шапша. - Регионам будет оказана помощь для выполнения социальных обязательств, поддержки экономики, реализации намеченных планов по строительству школ, больниц, дорог.

Губернатор сообщил об увеличении минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума, социальных выплат, пенсий и зарплат бюджетников.

Также каждому региону будет предоставлена дополнительная кредитная линия, которая составит 10% от общих доходов сроком до конца 2022 года. В 2021 году доходы бюджета Калужской области превышали 83 миллиарда рублей, то есть речь идет о кредитной линии в 8,3 миллиарда.

- Президент страны обратил внимание на необходимость обеспечения доступности товаров на потребительском рынке, в том числе предметов первой необходимости, лекарств, - заявил Шапша. - И поставил задачу вести постоянный мониторинг цен. Это сейчас один из самых злободневных вопросов для людей. Мы обсуждали его на планерке в понедельник. Дал ряд поручений. Держу на контроле, как они выполняются.

Позже был опубликован указ президента «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации».

- В ежедневном формате работаем с федеральным правительством. Ряд предложений от Калужской области учтен в указе, - отреагировал на него губернатор Калужской области.

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