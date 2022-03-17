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17 марта император отправил в отставку калужского губернатора

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 17.03.2022 07:50 1 483
17 марта император отправил в отставку калужского губернатора

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 17 марта.

1758 марта 17 преставился  Предтечевской иерей Иоанн Захарьевич  (Из записок купца Губкина)

1786 – «В марте месяце зачали ломать церьковь, что при соборе, Иоанна Богослова и сломали». (Из записок купца Губкина) Примечание: по описи 1626 г. в крепости стоял собор Живоначальной Троицы, при нем предел св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова. В Калужском кремле находилось три деревянных церкви и каменный Троицкий собор. «В 1786 начался закладкою большой новый собор, оконченный уже в царствование Императора Александра 1 в 1819 г… Старый же собор и церковь Иоанна Богослова были разобраны. Церкви Николая Чудотворца и Алексея Митрополита разобраны и вновь построены…»

1837 – калужский гражданский губернатор Илларион Михайлович Бибиков был освобожден от занимаемой должности (1.10.1831 – 17.03.1837). Это решение императора могло быть связано с поступившим доносом.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 17.03.2022 07:50 1 483
Тэги: история калуги этот день в истории
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