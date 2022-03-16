В Калуге глыбы льда продолжают свисать с арок над тротуаром на улице Баженова

Как мы уже рассказывали, 13 марта в Калуге глыба льда упала с арки Восточных ворот Присутственных мест и угодила прямо в шедшего по тротуару мужчину. С тяжелыми травмами калужанин остается в больнице. Проверку по данному инциденту проводит Следственный комитет.

В то же время на арке Восточных ворот, а также на расположенной ближе к Каменному мосту арке Западных ворот, продолжают оставаться глыбы льда. В этом мы убедились, побывав на месте в среду, 16 марта.

Интенсивность движения пешеходов тут высокая. В ближайшее время ожидается потепление, поэтому лед может опять в кого-то угодить.

После инцидента, произошедшего, 13 марта, доступ к аркам не закрывали. Предупреждающих об опасности лент или табличек не появилось.

На крыше по-прежнему остается большое количество заледеневшего снега.

Комплекс зданий Присутственных мест, куда входят и арки, расположен по адресу: площадь Старый Торг, 5. Это памятник архитектуры федерального значения, но собственники у разных частей здания разные. Что-то принадлежит области, что-то – Российской Федерации. Несколько лет назад из-за этого возникли проблемы с ремонтом. Теперь, по всей видимости, это же мешает вовремя чистить крышу. В правительстве не смогли оперативно прокомментировать, кто именно отвечает за арки.

Пешеходы вынуждены проходить под свисающими глыбами.

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