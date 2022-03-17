Со своим животиком надо дружить! Если дружбы нет, приходите в «Теорема-мед»!

В многопрофильном медицинском центре «Теорема-мед» работает один из лучших гастроэнтерологов города – Наталья Владимировна Сон. По совместительству она является терапевтом, потому рассматривает организм как единое целое. И уверена, залог здоровья - в умении дружить со своим животиком. Что это означает, выясняем из первоисточника.

- Наталья Владимировна, как это дружить со своим животом?

- Не только дружить, но и понимать его! Сбалансированно питаться, есть часто, дробно, небольшими порциями. С утра натощак выпивать стакан воды за полчаса до еды, это запускает перистальтику кишечника. На завтрак полезнее всего есть каши, можно добавлять к ним яйцо. В течении дня должно быть три основных приема пищи и три перекуса между ними. Минимум два-три раза в неделю есть первое. В качестве перекуса – запеканки, салатик, фрукты. Но главное – прислушиваться к своему организму, избегать то, что он не принимает. Индивидуальные реакция могут быть даже на полезные продукты.

- Сейчас в моде интервальное голодание.

- Интервальное голодание — это, возможно, но не физиологично, идет в разрез с биоритмами, для гастроэнтерологов это зло. У меня наблюдаются пациенты после подобной диеты с выявленными камнями в желчном пузыре и другими последствиями такого питания.

- При каких жалобах стоит непременно идти к врачу?

- Желудочно-кишечный тракт – самый большой конгломерат в организме, симптомы могут быть самые разные. Настораживать должны боли в любом отделе живота, постоянное чувство тяжести после еды, ощущение неполного переваривания пищи, неприятный запах изо рта, избыточное вздутие живота, флатуленция, активная отрыжка, изжога. Здоровый орган человек не должен чувствовать. Если что-то беспокоит, лучше перестраховаться и вообще, раз в год, даже при отсутствии жалоб, проходить диспансеризацию, т.к. вовремя не обнаруживаются скрытые бессимптомные болезни.

- Многие боятся идти к гастроэнтерологу, их пугает возможная гастроскопия.

- Есть неинвазивные методы обследования, с них и начинаем. Это УЗИ органов брюшной полости, а также общий анализ и биохимия крови. Они очень информативны. УЗИ, условно говоря, дает фотографию того, как орган выглядит, показывает внешние изменения. На функциональные изменения указывают результаты анализов. УЗИ, общий анализ крови и биохимия – это тот минимум, который стоит делать каждый человек раз в год во время диспансеризации. Гастроскопию назначаем далеко не сразу. Бывает, что гастроэнтеролог не находит проблему и тогда отправляем на консультацию к смежным специалистам – урологу, гинекологу и даже кардиологу, например, при резких болях в эпигастральной области, которые могут быть симптомом инфаркта.

- Многие затягивают поход к врачу, боясь страшных диагнозов.

- Так наоборот, чем раньше болезнь обнаружена, тем лучше прогнозы на ее лечение! Еще совсем недавно гепатит С называли «ласковым убийцей», потому что печень тот орган, который не болит, разрушается порой скрытно. Сейчас гепатиты С и В лечатся за три месяца! Онкологические диагнозы также не приговор, если опухоль обнаружена на ранней стадии. Если мы находим серьезную проблему у пациента, не просто делаем максимальные скидки человеку, направляем на лечение по месту жительства по ОМС или в областную больницу. Клиника «Теорема-мед» лицензированная, наши направления имеют полную юридическую силу.

- Правда, работа ЖКТ влияет на иммунитет?

- Более того, до 80% иммунитета формируется в толстом кишечнике. Там находится микробиота, совокупность бактерий в нашем организме. Она признана отдельным органом, который поддерживает постоянство внутренней среды. И влияет на весь организм. Потому дружите со своим желудочно-кишечным трактом, проходите вовремя диспансеризацию.

В клинике «Теорема-Мед» есть все условия для полноценного обследования органов ЖКТ. Прием строго по записи, без очередей. В соседнем кабинете проводится УЗИ обследование, полноценное лабораторное обследование, есть кабинет гастроскопии, современно оборудованный. Не надо никуда ездить, всё рядом. Есть и физиопроцедуры для лечения органов ЖКТ.

Действует система гибких скидок, мы многофункциональный центр, где созданы комфортные условия как для врачей, так и пациентов.

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