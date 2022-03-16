Главный врач калужской инфекционной больницы предупредила о новой волне коронавируса

К лету 2022 года в России ожидается новая волна коронавирусной инфекции. Об этом сообщила 15 марта главный врач Калужской областной инфекционной больницы Елена АЛЕШИНА.

- То, что вирус будет продолжать мутировать и циркулировать среди людей и животных - это неоспоримый факт эволюции данного возбудителя, - заявила Алешина. - Эксперты предсказывают до лета ещё одну волну коронавирусной инфекции, вызванной «сыночком» омикрона, которая будет менее опасна для жизни людей, но приведет к росту заболеваемости.

По ее словам, опасность вируса снижается, но заразность может расти.

- Если прекратится вакцинация и ревакцинация населения, он вновь даст о себе знать новыми волнами, - подчеркнула Алешина. - Я никого не пугаю и понимаю, что от пандемии, как выразился в комментариях один из моих подписчиков, уже всех тошнит, но забывать то время, которое мы пережили с таким трудом и человеческими потерями, просто нельзя. Это наш печальный, но очень важный опыт борьбы и выживания. Впереди нас ждет период постковидной реабилитации, новых методов диагностики, профилактики и лечения вирусных инфекций.

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