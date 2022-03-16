Главная Новости Общество
История Калуги COVID-19 Клиника года Колумнисты Афиша Статьи

Главный врач калужской инфекционной больницы предупредила о новой волне коронавируса

Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 16.03.2022 14:57 5 3000
Главный врач калужской инфекционной больницы предупредила о новой волне коронавируса

К лету 2022 года в России ожидается новая волна коронавирусной инфекции. Об этом сообщила 15 марта главный врач Калужской областной инфекционной больницы Елена АЛЕШИНА.

- То, что вирус будет продолжать мутировать и циркулировать среди людей и животных - это неоспоримый факт эволюции данного возбудителя, - заявила Алешина. - Эксперты предсказывают до лета ещё одну волну коронавирусной инфекции, вызванной «сыночком» омикрона, которая будет менее опасна для жизни людей, но приведет к росту заболеваемости.

По ее словам, опасность вируса снижается, но заразность может расти.

- Если прекратится вакцинация и ревакцинация населения, он вновь даст о себе знать новыми волнами, - подчеркнула Алешина. - Я никого не пугаю и понимаю, что от пандемии, как выразился в комментариях один из моих подписчиков, уже всех тошнит, но забывать то время, которое мы пережили с таким трудом и человеческими потерями, просто нельзя. Это наш печальный, но очень важный опыт борьбы и выживания. Впереди нас ждет период постковидной реабилитации, новых методов диагностики, профилактики и лечения вирусных инфекций.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!

Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 16.03.2022 14:57 5 3000
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 5 шт.
загрузка комментариев
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Профильные трубы
Где найти подработку с опытом и без специальных навыков?
2022 год сулит российскому аграрному экспорту огромные перспективы

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru