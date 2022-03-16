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В Калужской области продолжаются поиски 81-летней женщины, жителей просят проверить записи с камер

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.03.2022 12:28 1 434
В Калужской области продолжаются поиски 81-летней женщины, жителей просят проверить записи с камер

Как мы уже рассказывали, 15 марта в Обнинске пропала 81-летняя женщина. Таисия Становенкова пока так и не вернулась домой.

В среду поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга» обратился к жителям региона за помощью и рассказал о ситуации на данный момент.

Женщина ушла из ТЦ «Триумф Плаза» в Обнинске примерно в 11:00.

- Поиск осложняется тем, что у бабушки проблемы с памятью: может перепутать свой двор, не узнать близких, не обратиться за помощью и вообще не понять, что ей нужна помощь, - пояснили в «Лиза Алерт». - Заявка поступила в отряд в 16:30, ее сразу приняли в работу, на место были направлены ближайшие свободные люди, два экипажа. За вчерашний день поступило несколько свидетельств на горячую линию ЛизаАлерт. Одно из важных - похожую бабушку видели на пешеходном переходе в районе улице Гурьянова, наш автоном проверил ближайшие дворы и окрестности. Безрезультатно. В течение дня поступали сообщения о якобы похожей бабушке, но все они оказались недостоверными.

Поиск продолжался круглосуточно, но результатов пока нет.

15 марта пропавшая женщина попала на запись камеры наблюдения.

Волонтеры просят жителей Обнинска и близлежащих городов посмотреть по сторонам на улице. Пропавшая женщина попала на запись одной из камер наблюдения. Именно так она сейчас должна быть одета.

Владельцев торговых точек и автомобилей с регистраторов просят просмотреть записи с 11:00 15 марта.

Любую информацию для поисков можно сообщить по следующим номерам телефонов: 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ), 89206117105 (Наталья), 89206117115 (Ольга).

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.03.2022 12:28 1 434
Тэги: общество
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