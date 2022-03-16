Полина Александровна Серегина – ваш любимый стоматолог теперь в «Клинике ЗДОРОВьЯ»

Полина Александровна Серегина тот самый доктор, к которому часто на прием идут по личной рекомендации. Успешно лечит и взрослых, но в детской стоматологии одна из тех, кто буквально нарасхват. Профессионал с большим опытом работы, она умеет найти подход к самому чувствительному ребенку. Не удивительно, что когда в «Клинике ЗДОРОВьЯ» открывали стоматологическое отделение, то пригласили на должность заведующей Полину Александровну. Она же является одним из лечащих врачей-терапевтов.

- Полина Александровна, у вас очень уютно.

- Мы открылись не так давно, свежий ремонт, новейшее современное оборудование. Потоки взрослых и детей разведены. В детском отделении игровой уголок, кухня, свой туалет. В кабинете есть телевизор, во время лечения показываем мультфильмы, можно принести на флешке свои любимые. После процедур дарим утешающие призы. И по ценам – лечение зубов в «Клинике ЗДОРОВьЯ» одно из самых бюджетных в Калуге, бывают акции и скидки. Первичный прием у нас бесплатный, как для взрослых, так и детей.

- Какие еще преимущества?

- Мы не только лечим, но проводим на месте диагностику: компьютерную томографию, панорамный снимок зубов и прицельный рентгеновский снимок. «Клиника ЗДОРОВьЯ» купила дорогостоящий аппарат СКТ, он дает меньшее облучение и никакого дискомфорта, что особенно важно при обследовании детей. Ребенок стоит, вокруг него объезжает машина с песенками, врач получает полноценную картину состояния всей челюсти, видит скрытые полости, что позволяет лечить кариес на ранней стадии, не доводя до пульпита. Наши специалисты с сертификатами врачей по детской стоматологии, это отдельная специализации и очень важный момент.

- Сегодня мы говорим о детской стоматологии. Что в ней важнее всего?

- Сохранить как можно дольше молочные зубы ребенка. Ошибочно думать, что их не стоит лечить, они все равно выпадут. Многие молочные зубы должны постоять до 9-10 лет, а задняя группа порой и до 11-12 лет. Только передняя группа зубов меняется в около школьном возрасте, часто не успевая разрушаться, так как имеет плоскую, обтекаемую форму, с которой еда легко скатывается. Основная проблема у детей с задними жевательными зубами, которые по строению практически не отличаются от взрослых, там есть ямочки, углубления, остается пища и потихонечку развивается кариес. Когда эти зубы поражены, начинают болеть. Острая зубная боль часто внезапна, если ребенка приходится везти в ночной стоматологический пункт, где принимают не детские стоматологи и порой снимают острую боль без анестезии, это еще и сильнейший стресс, который ребенок потом всю жизнь может не переступить.

- Больные зубы ведь приводят и к тонзиллитам?

- Не только. Если мы не долечим молочный зуб, инфекция опустится в кость и травмирует зачаток постоянного зуба, который находится под молочным. Тот вырастает будто надкусанным, поломанным. Особое значение имеют молочные «шестерки», зачастую родители упускают их до такой степени, что мы не можем сохранить потом постоянный шестой зуб. А шестой зуб – это осанка, риск плоскостопия, асимметрия развития челюсти! Прикус влияет на все, в организме нет ничего лишнего, все взаимосвязано. Сейчас остеопаты направляют больного к ортодонту исправить прикус и только потом лечат спину, давно доказана взаимосвязь. Мы мотивируем родителей вовремя поставить детям пластиночку, надеть брекеты не только для красоты, а для функции в том числе. У детей и хронические пиелонефриты часто из-за зубов. Инфекция в организме начинает гулять и останавливается на почках. Или вызывает тонзиллиты с гайморитами.

- Как сохранить молочные, да и основные зубы, как можно дольше?

- Структура молочных зубов закладывается внутриутробно, кариес же заносят либо родственники, либо социум в том же саду. Он не берется из ниоткуда, передается изо рта в рот, бытовая гигиена очень важна, не стоит облизывать ложку младенца. Как шутят стоматологи, лучше целовать ребенка в попу, с попы стафилококк не доползет до рта. То есть изолировать как можно дольше от инфекции. Затем, как появляются зубы примерно раз в полгода профилактический осмотр и ограничение сахара, который добавляют практически во все. А это питание для бактерий, которые разъедают эмаль и зубы. Плюс родители должны сформировать у ребенка привычку дважды в день чистить зубы, лучше делать это в игровой форме. Покупать пасту со фтором и раз в три месяца новую щетку для зубов. И приходить к нам в «Клинику ЗДОРОВьЯ» на профилактические осмотры, тем более что первый прием у нас бесплатный!

г. Калуга, ул. Телевизионная, 31

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