ГБУЗ КО «КОКОД» предлагает современные технические возможности для проверки вашего здоровья

Вакуумная аспирационная биопсия

Удаление доброкачественных образований молочных желез через один прокол ​возможно с помощью процедуры «Вакуумная аспирационная биопсия».

— Преимущество этой процедуры в том, что нет необходимости госпитализировать пациента в отделение, — ​объясняет врач онколог-­маммолог Карина Ярушина. — Сегодня женщины особенно дорожат личным временем, которое хочется уделить семье, работе и своим увлечениям, и такой метод становится лучшим решением, поскольку проводится амбулаторно. Пациент приходит с утра, сдает анализы. Сама вакуумная аспирационная биопсия занимает час-­полтора. Выполняется под местным обезболиванием, а не под общим наркозом.

— В молочную железу через один прокол вводится роботизированная игла, в которой есть автоматическая система забора материала. Сразу же проводится удаление новообразования молочной железы. Уже через 1–2 часа после процедуры женщину можно отпускать домой, — ​рассказывает Ярушина.

— Явные преимущества и в диагностике: благодаря данному методу мы можем взять весь участок ткани для обследования. При обычной биопсии берется лишь малая часть.

Из неоспоримых достоинств процедуры — полное удаление опухоли за очень короткое время, отсутствие шрамов или рубцов, выраженной деформации груди. Для женщин это во многом связано и с психологическим комфортом.

На сегодняшний день вакуумная аспирационная биопсия не входит в систему ОМС, это платная услуга, — ​поясняет в завершение Карина Алексеевна.

Цифровой маммограф

В 2022 году в областной онкологической клинике заработал новый маммографический аппарат MAMMOMAT Revelation, который способствует максимально точному и качественному обследованию пациентов.

Цифровая маммография на порядок результативнее выявляет патологию: дает возможность увидеть существенные детали, которые невозможно обнаружить на обычном снимке. Аппарат измеряет плотность молочной железы, что помогает оказывать медицинскую помощь, учитывая индивидуальные особенности и делая процедуру более эффективной и комфортной для пациента.

Функция широкоугольного томосинтеза обеспечивает максимально высокий уровень обнаружения инвазивного рака, способного распространяться на здоровые ткани.

На аппарате можно проводить биопсию для срочного исследования материала, что дает возможность сразу же оценить риски, ​еще до того, как пациент покинет кабинет.

Чек-­ап «Онкопоиск»

Ранняя диагностика — ​залог успешного лечения. Оценить текущее состояние и предвидеть риски помогут комплексные диагностические программы чек-­ап «Онкопоиск».

В ГБУЗ КО «КОКОД» разработаны скрининговые программы для женщин и мужчин. Они созданы с учетом возрастных, анатомических и физиологических особенностей пациентов. Комплекс исследований позволяет выявить любые патологические изменения, которые могут быть связаны с предраковыми состояниями.

Программы рекомендованы прежде всего людям, находящимся в зоне риска (наследственная предрасположенность, вредные экологические и профессиональные воздействия).

Все программы предполагают обследование в течение одного рабочего дня на новом оборудовании. После чего врачи дадут вам индивидуальные рекомендации.

Программы обследований: «Женское/Мужское здоровье», «Онкопоиск», «Онкопатология легких», «Онкопатология мочевыделительной системы», «Онкопатология ЖКТ».

ГБУЗ КО «КОКОД» — ​это высокопрофессиональные врачи и новые технологии для вашего здорового будущего.

ГБУЗ КО «Калужский

областной клинический

онкологический диспансер»

Кол-центр: 8 (903) 81-11-911.

Эндоскопическое отделение: 8 (4842) 59-57-84.

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